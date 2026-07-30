Alanya’da orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Alanya'nın Sapadere Fakırcalar ve Beldibi Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Antalya ve Alanya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve çevredeki alanlara ulaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesine gelerek yetkilerden bilgi aldı Vali Şahin, "Antalya'nın farklı ilçelerinde üç gündür orman yangınlarının çıktığını belirterek, "13 noktada yangınlarımız oldu ve bunların 3'ü devam ediyor. Şu an Alanya Sapadere'deyiz. Dün buradan ilk ihbar saat 16.26'da alındı ve Orman Bölge ve itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Meteorolojik uyarıların devam ettiğini söyleyen Vali Şahin, "Yarın akşam saatlerine kadar rüzgâr var. Nem düşük, hava çok sıcak. Ekipler yangının etrafını yüzde 80 oranında çevirdi. Şu an hâlâ yangınla mücadelemiz devam ediyor. Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır'daki yangınlarımız düşük enerjiyle seyrediyor. Tüm vatandaşlarımıza, Alanya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.