Alanya’da orman yangınına havadan müdahale başladı

Gece saatlerinde başlayan yangın, şiddetli hızı 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve fırtına nedeniyle kısa sürede büyürken Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye, polis ve jandarma ekipleri alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı. Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, ahır, sera ve bahçelerde de ciddi hasara neden oldu.

CAN KAYBI YOK

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Sabah saatlerinden itibarın yangına havadan müdahale başladı. Havanın aydınlanmasında sonra alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 yangın söndürme işçisi alevlere müdahale ediyor. Yangın kısmen bölgede kontrol altına alındı. Rüzgarın hızının ise 20 kilometreye düştüğü belirlendi. Yetkililer alevlerin hızının düşmesinin ardından yangının birkaç saat içinde kontrol altına alınacağı bildirildi. Öte yandan yangın nedeni ile Gazipaşa Havalimanı'na inecek olan bazı uçaklar hava araçları ve duman nedeniyle Antalya'ya yönlendirildi.