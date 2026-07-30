Alanya’da orman yangınında 153 kişi tahliye edildi

Antalya'nın Alanya İlçesi Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.28'de başlayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ekipler yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun mücadele veriyor.

153 VATANDAŞ GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkili olduğu Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla tahliye kararı alındı. Yapılan açıklamaya göre, toplam 66 hanede yaşayan 153 vatandaş güvenli bölgelere sevk edildi. Yetkililer, yangın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu yaşayan vatandaşın bulunmadığını bildirdi.

786 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangına müdahalede geniş çaplı bir ekip görev alıyor. Çalışmalara; 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 yangın söndürme uçağı, 12 helikopter katılıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcarken, hava araçları da gün boyu söndürme çalışmalarına destek veriyor.

305 DEKAR TARIM ALANI ETKİLENDİ

İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle ilçede 24 çiftçiye ait yaklaşık 305 dekar tarım arazisi zarar gördü. Hasarın boyutunun netleşmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından saha incelemeleri ve hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

ALTYAPI VE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Yangın bölgesinde enerji ve haberleşme altyapısının kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilirken, tahliye edilen vatandaşların ve yangınla mücadele eden personelin temel ihtiyaçlarının da ilgili kamu kurumları tarafından karşılandığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, gelişmelerin resmi kaynaklardan takip edilmesini istedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör