Alanya’da Ömer Karaman cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına Ömer Karaman'ın yakınları ve sanık yakınları duruşmada hazır bulunurken duruşma öncesi Adliye polisince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ömer Karamanı öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanık Mustafa E ve Ömer karamanı Öldürmekten azmettiriciliğinden tutuklu yargılanan sanık Cesur C. Duruşmaya SEGBİS vasıtasıyla katıldılar.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Mustafa E. Adam öldürmek suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet hapis, Cesur C. Adam Öldürmekten azmettiriciden Ağırlaşmış Müebbet Hapis Cezasıyla cezalandırılmasına ve Mustafa E. Sevgilisi Pınar Ö. Yardım yataklık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla tutuklanmasına İ.A. 4 yıl hapisle cezalandırılmasına tutuksuz yargılanan diğer sanıkların beraatlerine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Güller pınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı sahil yolunda 20 Şubat 2024 yılında Ömer Karaman'ın ve V.A.M.E. ile arasında çıkan tartışması sonucu silahla ateş edilerek yaralanırken, karnından vurulan Ömer Karaman, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Ayağından yaralanan V.A. sağlık durumunun ise iyi olduğu hastanede tedavisi sürerken belirtilen olayın cinayet zanlısı M.E ve olayla bağlantısı olan 10 şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildiler Nöbetçi mahkemede 7 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ömer Karaman'ın öldürülmesi olayında Antalya da yakalanan sanık Mustafa E. Emirhan C. İhsan A. Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh ceza hakimliğince tutuklanırken ve sanık Mustafa E. nişanlısı Pınar Ö, Adana ilinde yakalanarak tutuklandı.