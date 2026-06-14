Alanya’da otomobilin çarptığı turist öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi İnce kum Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen kazada Edinilen bilgilere göre, D.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya (74) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Petr Qualizza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.