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Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:38

Alanya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki genç kız otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Kaza, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. H.D. (34) idaresindeki 07 NAD 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ece Molla'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Molla'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Molla'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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