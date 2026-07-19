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Giriş Tarihi: 19.07.2026 01:00

Alanya’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Alanya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Kaza, saat 22.35 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (60) idaresindeki 07 NBA 15 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gören'i gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gören'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İ.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ALANYA

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