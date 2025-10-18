Alanya’da Rus turist ölü bulundu

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bir otelde konaklayan 69 yaşındaki Rus turist Olga Shapoval, odasında hareketsiz bulundu. Odadan çıkmayan Shapoval'ı gören otel çalışanları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Shapoval'ı odada yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcı ve jandarma incelemesi yapıldıktan sonra, turistin cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü Jandarma ekipleri, turistin ölüm nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.