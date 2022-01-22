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Giriş Tarihi: 22.1.2022 22:07 Son Güncelleme: 22.1.2022 23:24

Alanya'da seyir halindeki kamyon yandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da seyir halindeki kamyon yandı

Antalya'nın  Alanya İlçesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir kamyon yandı.

Alanya İlçesi'nin Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen kamyon yangınında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine aracından inen sürücü ile çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

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Alanya'da seyir halindeki kamyon yandı
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