Alanya’da seyir halindeki kamyon yandı

Alanya İlçesi'nin Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen kamyon yangınında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine aracından inen sürücü ile çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.