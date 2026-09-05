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Giriş Tarihi: 5.09.2026 19:31

Alanya’da sığ denize baş üstü atlayan 39 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil için geldiği otelin iskelesinden sığ denize baş üstü atlayan 39 yaşındaki Arif Erman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erman’ın denize atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alanya’da sığ denize baş üstü atlayan 39 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Alanya'ya gelen Arif Erman (39), konakladığı otelin iskelesinden denize atlamak istedi. Erman, suyun sığ olduğunu fark etmeden iskeleden baş üstü denize atladı.

Atlayışın ardından sudan çıkamayan Erman'ın durumunu bir süre sonra çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarılan Erman'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Erman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Arif Erman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ALANYA

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Alanya’da sığ denize baş üstü atlayan 39 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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