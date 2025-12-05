Alanya’da Türk Bayrağını yere attılar: Yabancı çalışanlar gözaltında!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde faaliyet gösteren ve özellikle Rusya ağırlıklı gayrimenkul satışı yapan bir emlak firmasının sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş kesimlerin tepkisini çekti.
Videoda, bilgisayar başında oturan bir çalışanın, işletmeye ait masa bayrağı ile birlikte Türk Bayrağı'nı yere atması dikkat çekti. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri Rusya uyruklu Y.B. (37) ile Kazakistan uyruklu A.S' (32) gözaltına aldı. İki kadının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor