Alanya’da Türk Bayrağını yere attılar: Yabancı çalışanlar gözaltında!

Videoda, bilgisayar başında oturan bir çalışanın, işletmeye ait masa bayrağı ile birlikte Türk Bayrağı'nı yere atması dikkat çekti. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri Rusya uyruklu Y.B. (37) ile Kazakistan uyruklu A.S' (32) gözaltına aldı. İki kadının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor