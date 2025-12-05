Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da Türk Bayrağını yere attılar: Yabancı çalışanlar gözaltında!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 02:28

Alanya’da Türk Bayrağını yere attılar: Yabancı çalışanlar gözaltında!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde bir emlak firmasında meydana gelen olayda, bilgisayar başında oturan bir çalışanın, işletmeye ait masa bayrağı ile birlikte Türk Bayrağı’nı yere attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine videodaki iki kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde faaliyet gösteren ve özellikle Rusya ağırlıklı gayrimenkul satışı yapan bir emlak firmasının sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş kesimlerin tepkisini çekti.

Videoda, bilgisayar başında oturan bir çalışanın, işletmeye ait masa bayrağı ile birlikte Türk Bayrağı'nı yere atması dikkat çekti. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri Rusya uyruklu Y.B. (37) ile Kazakistan uyruklu A.S' (32) gözaltına aldı. İki kadının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

