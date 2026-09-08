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Giriş Tarihi: 8.09.2026 13:11

Alanya’da yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobili ile yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya’da yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Olay, Kızlarpınarı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. E.G. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan İlyas T'ye (37) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola yavrulan yaya ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İlyas T, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Sürücü E.G'nin 2.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

#ANTALYA #ALANYA

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Alanya’da yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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