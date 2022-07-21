Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da yok artık dedirten görüntü: Ayağı alçıda olan genç adan otobüste cambazlık yaptı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 18:45 Son Güncelleme: 21.7.2022 19:23

Alanya'da yok artık dedirten görüntü: Ayağı alçıda olan genç adan otobüste cambazlık yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde koltuk değneği ile otobüse binen genç adam, bir ayağı alçılı halde cambazlık yaptı. Vatandaşlara aldırmadan ayaktaki yolcuların eliyle tutunduğu alana tırmandı. Genç adam daha sonra ayaklarını uzattı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yok artık dedirten görüntü: Ayağı alçıda olan genç adan otobüste cambazlık yaptı

Mahmutlar-Alanya güzergahında çalışan halk otobüsüne binen gencin yaptıkları şaşkınlık yarattı. Bir ayağı alçılı olan genç yolcu, otobüstekilere aldırış etmeden ayakta seyahat eden yolcuların eliyle tutunduğu askıya tırmanarak burada ayaklarını uzattı.

Alanya'da yok artık dedirten görüntü: Ayağı alçıda olan genç adan otobüste cambazlık yaptı | Video

Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kayhan, "Bunu da gördük ya. Mahmutlar-Alanya arası toplu taşımada ücretsiz şov. Bir de ayağı alçılı ve de iki koltuk değneği ile bindi. Ayakları sağlam olsa otobüsün üstünde gösteri yapacaktı. Yolcular ve şoförün uyarısını bile dinlemedi" dedi.

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Alanya'da yok artık dedirten görüntü: Ayağı alçıda olan genç adan otobüste cambazlık yaptı
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