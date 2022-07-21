Mahmutlar-Alanya güzergahında çalışan halk otobüsüne binen gencin yaptıkları şaşkınlık yarattı. Bir ayağı alçılı olan genç yolcu, otobüstekilere aldırış etmeden ayakta seyahat eden yolcuların eliyle tutunduğu askıya tırmanarak burada ayaklarını uzattı.

Alanya'da yok artık dedirten görüntü: Ayağı alçıda olan genç adan otobüste cambazlık yaptı | Video

Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kayhan, "Bunu da gördük ya. Mahmutlar-Alanya arası toplu taşımada ücretsiz şov. Bir de ayağı alçılı ve de iki koltuk değneği ile bindi. Ayakları sağlam olsa otobüsün üstünde gösteri yapacaktı. Yolcular ve şoförün uyarısını bile dinlemedi" dedi.

