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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:43 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:54

Alanya'lı Öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket

İstanbul Tuzla Deniz Harp okulunu birincilikle bitiren Alanyalı Fuat Güven’e düzenlenen törende sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’lı Öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan plaket

İstanbul Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de katıldı. Törende 19'u yabancı olmak üzere 274'ü Deniz Harp Okulu'ndan, 286'sı da Hava Harp Okulu'ndan toplam 560 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

ALANYA'NIN GURURU OLDU

Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulunda 5 yıldır endüstri mühendisliğini eğitimi alan 24 yaşındaki Alanyalı genç Fuat Güven ise eğitimini birincilikle tamamlayarak mezuniyet belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Mezuniyet sevinçlerini paylaştıkları Deniz ve Hava Harp okulları öğrencilerini, ailelerini, üniversitenin yönetimini ve hocalarını tebrik eden Erdoğan, "Teğmenlerimize, önlerindeki uzun görev sürelerinde başarılar diliyorum. Dost ülkelere gidecek teğmenlerimizden oralardaki kardeşlerimize selamlarımızı iletmelerini istiyoruz." dedi.

"VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN"

Aldığı derecenin büyük bir onur olduğunu belirten Fuat Güven ise, "2017'de büyük bir istek ve gururla girdiğim bu şanlı yuvadan bugün, mazisi şan ve şeref dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu bir teğmen olarak mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Gece gündüz duasını eksik etmeyen canımın içi anneme, maddi ve manevi desteğini esirgemeyerek arkamda dağ olan kahraman babama ve bana hep yol gösteren biricik ablama teşekkürü borç bilirim. Türk sancağının dalgalandığı ve dalgalanacağı her yerde kanımın son damlasına kadar, varlığım Türk varlığına armağan olsun. Her taşın benim gençliğimin bir parçasıdır." diye konuştu.

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Alanya'lı Öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket
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