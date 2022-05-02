Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak Alaplı’da kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.5.2022 17:57 Son Güncelleme: 2.5.2022 17:59

Zonguldak Alaplı’da kaza: 1 ölü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak Alaplı’da kaza: 1 ölü

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaplı İlçesine bağlı Onur köyünde meydana gelen kazada karşı yönden gelen otomobil ile çarpışması sonucunda 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve bayram ziyareti için Alaplı'ya gelen Atilla Çevik (31) arkadaşlarıyla buluşmak için otomobili ile ilerlerken karşı yönden gelen Arda Ş, yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Atilla Çevik'in kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirilirken, Atilla Çevik'in evli 1 çocuğunun bulunduğu bildirildi.

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Zonguldak Alaplı’da kaza: 1 ölü
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