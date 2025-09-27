Alaplı’da kaza: 2 ölü

Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca istikametine doğru seyir halindeki E.K idaresindeki 46 BA 791 plakalı otomobil, hakimiyetini kaybetmesi sonucunda üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye katlanırken E.K, ile yan koltukta bulunan F.S olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan F.S ile E.K kişilerin cansız bedenini itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler kimlik tespiti için Alaplı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.