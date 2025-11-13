Alassane Ndao kaç maç ceza aldı, cezası ne kadar? PFDK kararı ile belli oldu!

102 FUTBOLCUYA BAHİS CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen sporcular hakkında kararlarını açıkladı.

Kurulun değerlendirmeleri sonucunda toplam 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi. Cezalar, FDT'nin 57/2 ve bazı durumlarda 13. maddeleri uyarınca belirlendi. Cezaların süresi sporcuların eylemlerine göre değişiklik gösteriyor; bazı oyuncular 45 gün, bazıları 3, 6 veya 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Alassane Ndao, bu kapsamda 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile en uzun süreli yaptırımı alan isimlerden biri oldu. Diğer dikkat çeken cezalar arasında 9 ay, 6 ay ve 3 ay süreli hak mahrumiyetleri yer aldı. Ayrıca, bazı oyuncuların cezaları FDT'nin 13. maddesi uygulanarak neticelendirildi.

PFDK'nın açıklamasında, cezaların detaylı şekilde oyuncuların isimleri ve süreleriyle birlikte listelendiği belirtildi. Kurulun bu kararı, futbol camiasında bahis olaylarına karşı sıfır tolerans yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.