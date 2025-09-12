Alçak paylaşıma tutuklama! “Hakimler ve savcılar umuma açık yerde sallandırılmalı” dedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformu X'de "Hakimler ve savcılar umumu açık yerde sallandırılmalı" şeklinde yapılan bir paylaşımla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Bakırköy Adliyesi'ınde görülmekte olan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen davanın duruşmasında üç sanığın tahliye edilmesinden hemen sonra yapılan bu paylaşıma ilişkin tespit edilen D.L.'nin X hesabı incelendiğinde suç teşkil eden birçok paylaşımlar yaptığı görüldü.

TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli D.L. 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları kapsamında gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından bu suçlar kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli D.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CAHİLCE BİR ŞEY YAPTIM"

Şüpheli D.L., Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda ise şunları söyledi: "İki polisin şehit edilmesi ve Yenidoğan Çetesi olaylarından etkilendim ve bunları yazdım. Bunlardan pişmanım. Toplumu kin ve düşmanlığa sevk etmek istemedim. Anlık sinirle yaptım. Hayatım boyunca kurallara hep uydum. Bebekler ve polislerin şehit edilmesine karşı sert konuştum. Cahilce bir şey yaptım. Sinirimi kontrol edemedim. İki kere Whatsaptan tehdit edildim ve korktum. Annem için korktum. Tüm paylaşımları silip hesabı kapatacağım. Çok pişmanım"

İĞRENÇ PAYLAŞIMLAR

Şüpheli D.L.'nin suç teşkil eden paylaşımlarından bazıları ise şöyle:

"İslam takkiye dinidir"

"Arap dini düşüktür. Seviyesi düşüktür. Ahlakı yozdur. Eserlerini okuruz. Kültürlerinden beriyiz"

"Gazze, Filistin diye paylaşım yapar. Açın hesabına bakın makyajlı türbanlı ucubenin"