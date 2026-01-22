Alçak saldırıya tepkiler sürüyor: Trabzon’da binalar bayraklarla süslendi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Nusaybin'de şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Başkan Genç'in talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin Atapark'taki ana binası, Meydan'daki tarihi bina, Yalıncak'taki ek hizmet binası, Değirmendere'deki TİSKİ Genel Müdürlüğü binası, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ile, Kültür, İtfaiye, Sosyal Hizmetler ve Gençlik Spor dairelerinin hizmet verdiği tüm binalar dev Türk bayraklarıyla süslendi.

ALÇAKLAR EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR

Bayrağımıza yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirten Başkan Genç, "Ülkemiz çok hassas bir dönemden geçerken, terörün bitmesinden rahatsızlık duyan ve süreci zehirlemek isteyen provokatör alçaklar yine sahneye çıktı. Nusaybin sınırında, hududumuzda al bayrağımıza yönelik hain bir saldırı gerçekleşti. Bu alçak saldırıyı bir kez daha şiddetle, nefretle ve lanetle kınıyorum. Milletimiz bayrağına ve vatanına sevdalı, devletimiz güçlü, Cumhurbaşkanımız kararlıdır. Bu hain saldırıyı yapanlar bugüne kadar gerekli cezayı almışlardır, yine aynı şekilde en ağır cezayı alacaklardır. Bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımıza uzanan her el kırılmaya mahkumdur. Ay yıldızlı bayrağımızın bizler için ne ifade ettiğini sadece vatansızlar bilemez" dedi. Belediye binalarına asılan Türk bayrakları vatandaşlardan da destek görürken, birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı.

BAŞKAN SARIALİOĞLU, "AY YILDIZLI BAYRAĞI İNDİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Şanlı Türk Bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıyı sert bir dille kınayarak, bu girişimin milletin istiklal ve istikbal iradesine açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

"BU SADECE BAYRAĞA DEĞİL, MİLLETİN ONURUNA SALDIRIDIR"

Başkan Sarıalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada Oflulara ve aziz millete seslenerek, Türk bayrağına yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. "Şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak saldırı ve provokasyon, sadece bir bayrağa değil; milletimizin birliğine, devletimizin egemenliğine ve ortak değerlerimize yönelmiş açık bir düşmanlıktır. Terör örgütü sembolleriyle, nefret ve ihanet sloganları eşliğinde bayrağımızı hedef alan bu alçak provokasyonu en güçlü şekilde lanetliyorum" dedi.

"AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZA UZANAN HER EL, KARŞISINDA OF'UN İRADESİNİ BULUR"

Of ilçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise, "Bayrağımız; bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin kanıyla yazılmış istiklal destanımızın sembolüdür. Ona uzanan her el, karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz iradesini bulacaktır. Şanlı bayrağımız ebediyen göklerde dalgalanmaya devam edecek, bu alçak eylemlerin failleri hukuk önünde ve tarih karşısında mutlaka bedelini ödeyecektir."

"BAYRAĞIMIZ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA YAZILMIŞ İSTİKLAL DESTANIDIR"

Bu toprakların büyük bedeller ödenerek kazanıldığını hatırlatan Başkan Sarıalioğlu, Oflulara ve tüm millete birlik mesajı verdi: "Bu aziz topraklar; kanla, canla, büyük fedakârlıklarla kazanılmıştır. Bağımsızlığımızın en güçlü simgesi olan al bayrağımız, bu vatan uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın kanlarıyla yoğrulmuştur. Bayrağımıza uzanan hiçbir kirli el, bu millete yönelen hiçbir hain niyet karşılıksız kalmaz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmez."

"BU MİLLET İRADESİNİ SINAYANLARA ÇELİKTEN DURUŞ GÖSTERİR"

Türk milletinin tarih boyunca hain saldırılar karşısında yekvücut olduğunu vurgulayan Başkan Sarıalioğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Mazisi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu bu millet; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de aynı kararlılıktadır. Bu milletin iradesini ve bu vatanın kararlılığını sınamaya kalkışanlar, karşılarında çelikten bir duruş bulur. Bayrağımızın gölgesinde yaşayabilmek için bedel ödeyen bir milletiz. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklar üzerinde hiçbir hesap, hiçbir oyun tutmaz. Birlik oldukça, güçlü oldukça ve aynı hedefe baktıkça hiçbir güç bu aziz millete diz çöktüremez" dedi.