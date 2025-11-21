Aldatılan eş dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 18 Kasım gecesi, 5 çocuk annesi Nimet Ç., eşiyle birlikte yaşadığı evinden ayrıldı. Ne olduğunu anlamayan Rüstem Ç., eşine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Boşanma aşamasındaki eşini bulmak için bir televizyon programına başvurdu. Yayın sırasında Nimet Ç.'nin İzmir Torbalı'da olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra Nimet Ç. ile oğullarının arkadaşı olan Mehmet U., aynı programa çıkıp açıklamalar yaptı. Programın bitiminde ikili Kağıthane'de bir otele yerleşti. Kaldıkları otelin bilgisine ulaşan Rüstem Ç., gizlice otele girdi. Kaldıkları odanın kapısını açtığında eşi ve oğlunun arkadaşını bir arada gördüğünü söyleyen Rüstem Ç., tartışma sırasında eşini darp etti, ardından Mehmet U.'ya yönelip bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 yaralı tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rüstem Ç. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.