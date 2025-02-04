Aldatıldığını düşünen kadını sahte dedektif çetesi 7 milyon TL dolandırdı

İstanbul'da eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için özel dedektif tutmak isteyen kadın, sahte dedetiflerce parça parça 7 milyon TL dolandırıldı. Eşinin izlenmesi için internette araştırma yaparken "Özel dedektiflik ve dijital takip hizmetleri" başlığına tıklayan kadın, kendilerini dedektif olarak tanıtan şüphelilerle iletişime geçti. Sahte dedektifler, eşinin sadakatini kanıtlamak için 'gizli' ve 'ileri teknoloji' yöntemler kullandıklarını iddia ederek kadını ikna etti. Mağdur kadın, dolandırıcılara farklı zamanlarda tam 7 milyon Türk Lirası ödedi. Mağdur kadının şikâyeti sonrasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Çete lideri ise Ankara'da yakalandı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için parayı farklı hesaplarda dolandırdıkları belirlendi. Soşuturmanın sürdüğü öğrenildi.