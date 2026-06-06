Haberler Yaşam Haberleri Aldatıldığını düşünüp dehşet saçmıştı! Aydın’daki çifte cinayetin şüphelisi kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 6.06.2026 09:52

Aldatıldığını düşünüp dehşet saçmıştı! Aydın’daki çifte cinayetin şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 1,5 aylık evli olan Erkan Aslan (31), yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü eşi Nurgül Aslan (25) ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ercan Zengin’i pazar yerinde otomobil içerisinde katletmişti. İşlediği cinayetlerin ardından kaçarak saklanan Erkan Aslan özel harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aldatıldığını düşünüp dehşet saçmıştı! Aydın’daki çifte cinayetin şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNÜP DEHŞET SAÇMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Erkan A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla ölürüp, kayıplara karışmıştı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kaçarak saklanan Ercan A.'nın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel hareket destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #SÖKE

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Aldatıldığını düşünüp dehşet saçmıştı! Aydın’daki çifte cinayetin şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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