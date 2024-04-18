Aldatmak 65. Bölüm izle: ATV ile Aldatmak son bölüm full izle

Aldatmak 65. Bölüm izle ATV dizi ekranında takip edilecek! ATV'nin sevilen dizisi, her bölümde olduğu gibi 18 Nisan tarihli bölümünde de heyecanı yüksek ve duygu dolu sahneleriyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Yeni bölümde Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açar. İşte, Aldatmak son bölüm izle full ve tek parça linki!
ALDATMAK 65. BÖLÜM İZLE
ATV ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions imzalı Aldatmak dizisi, 65. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.
Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur.
Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.
Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur.
Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…