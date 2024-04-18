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Giriş Tarihi: 18.4.2024 18:07

Aldatmak 65. Bölüm izle: ATV ile Aldatmak son bölüm full izle

ATV’nin ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Aldatmak 65. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya döker. Kahraman ise Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. İşte, ATV ile Aldatmak 65. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Aldatmak 65. Bölüm izle: ATV ile Aldatmak son bölüm full izle

Aldatmak 65. Bölüm izle ATV dizi ekranında takip edilecek! ATV'nin sevilen dizisi, her bölümde olduğu gibi 18 Nisan tarihli bölümünde de heyecanı yüksek ve duygu dolu sahneleriyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Yeni bölümde Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açar. İşte, Aldatmak son bölüm izle full ve tek parça linki!

ALDATMAK 65. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions imzalı Aldatmak dizisi, 65. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALDATMAK 65. BÖLÜM ÖZETİ

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar.

Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur.

Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur.

Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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Aldatmak 65. Bölüm izle: ATV ile Aldatmak son bölüm full izle
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