Aldattığı karısı barışmayı kabul etmeyince çocuklarının gözü önünde öldürdü!

Olay, Pazar akşamı Ankara'nın Haymana ilçesi Haymana Çaldağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Boşanma sürecindeki Serdar Hakbilir, eşi Songül Hakbilir'in bulunduğu adrese gitti. Evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Serdar Hakbilir, yanında getirdiği tabancayla eşi Songül Hakbilir'e ev içinde ateş açtı. İlk kurşunların isabet etmemesi üzerine Songül Hakbilir, canını kurtarmak amacıyla evden kaçtı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Eşi, Songül Hakbilir'i sokak ortasında yakalayan Serdar Hakbilir, çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak katletti. Serdar Hakbilir, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin, 1'i işitme ve konuşma engelli olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

ALDATTIĞI EŞİNİ, BARIŞMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

SABAH yaşanan aile faciasının arka planına ulaştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Serdar Hakbilir'in daha önce eşini aldattığı, bu nedenle evlilikte onarılması mümkün olmayan bir kırılma yaşandığı ve Songül Hakbilir'in boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Eşini barışmak için ikna etmeye çalışan Serdar Hakbilir'in 3-4 ay öncede ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.