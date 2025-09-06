Aldığı şampuan kabusu oldu

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı. Şampuanı kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. 3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip şampuanı üreten firma hakkında da şikâyetçi oldu.

TANINMAZ HALE GELDİ

Adeta tanınmaz hale gelen Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine internetten şampuanı 301 liraya aldım. Önce dirseğime sürdüm. Bir reaksiyon olmayınca 48 saat sonra saçımı yıkadım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" dedi.