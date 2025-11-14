ALES 2026 SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 ALES ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?

ALES 2026'ya, lisans ve lisansüstü programlara başvurmayı planlayan adaylar katılıyor. Her yıl sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklanırken, adayların takvim bilgilerini yakından takip etmesi gerekiyor. Peki, ALES 2026 ne zaman uygulanacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…
ALES 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, ALES/1 oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 oturumu ise 26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yılın son oturumu olan ALES/3, 29 Aralık 2026 tarihinde adayların katılımıyla düzenlenecek.
BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 yılı ALES başvuruları şu tarihler arasında yapılacak:
ALES/1 sınavı için başvurular: 25 Mart – 2 Nisan
ALES/2 sınavı için başvurular: 10 Haziran – 24 Haziran
ALES/3 sınavı için başvurular: 7 Ekim – 15 Ekim
Adaylar, ilgili tarihler arasında başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.