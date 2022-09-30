ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.