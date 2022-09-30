Haberler Yaşam Haberleri ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 19:17 Son Güncelleme: 30.9.2022 19:19

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yüksel lisans eğitimi alacak olanlar ve akademik personel olmak isteyenlere uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) üçüncü oturumu için başvurular alınmaya başlandı. Sınava başvuruda bulunmak isteyenler ise ALES başvuru ekranı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?” sorularına cevap arıyor. ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) için ÖSYM üzerinden aday başvuruları alınmaya başlandı. Sınava başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde "ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 3 sınav tarihi, başvuru ekranı ve ücret detayları şöyle;

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

ALES 3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan detaylar şöyle;

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3), 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvurular, 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre ALES 3 sınav ücret, 185 Türk Lirası'dır.

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ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?
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