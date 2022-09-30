ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) için ÖSYM üzerinden aday başvuruları alınmaya başlandı. Sınava başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde "ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
ALES 3 sınav tarihi, başvuru ekranı ve ücret detayları şöyle;
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan detaylar şöyle;
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3), 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre ALES 3 sınav ücret, 185 Türk Lirası'dır.