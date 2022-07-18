Haberler Yaşam Haberleri ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ İÇİN SON GÜN: 2022 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 22:53

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ İÇİN SON GÜN: 2022 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

ALES geç başvuru günü geldi. 19 Temmuz gece yarısına kadar adayların başvurma hakkı bulunuyor. ALES geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden daha fazla olmakta. Akademide kariyer isteyen vatandaşlar, bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktora şansını elde ediyor. Sınavda sözel ve sayısal olarak iki ayrı test bulunmakta. Sınav 21 Ağustosta yapılacak. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ İÇİN SON GÜN: 2022 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

ALES geç başvuru tarihi geldi ve normal başvuru tarihlerini kaçıran vatandaşlar böylece başvuru yapabilecek. ALES geç başvuru ücreti ise normal ücretinden daha fazla. 21 Ağustosta yapılacak sınav için son adaylar yarın belli olacak. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? İşte detaylar!

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise normal başvuruların yüzde 50 fazlası oluyor. Böylece 277 TL geç başvuru ücreti olarak belirlendi.

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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