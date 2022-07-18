ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ İÇİN SON GÜN: 2022 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

ALES geç başvuru tarihi geldi ve normal başvuru tarihlerini kaçıran vatandaşlar böylece başvuru yapabilecek. ALES geç başvuru ücreti ise normal ücretinden daha fazla. 21 Ağustosta yapılacak sınav için son adaylar yarın belli olacak. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? İşte detaylar!
ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
ALES BAŞVURU
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