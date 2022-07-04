ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM başvuru kılavuzu

ALES başvuruları bugün bitiyor! Bugüne başvurularını yetiştiremeyecek vatandaşlar, ALES geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar oldu sorularını yöneltiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bugün itibariyle bitiyor. ÖSYM başvuru kılavuzunu da yayımlamış durumda. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? İşte detaylar!