Haberler Yaşam Haberleri ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM başvuru kılavuzu
Giriş Tarihi: 4.7.2022 16:07

ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM başvuru kılavuzu

ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM başvuru kılavuzu

ALES geç başvuruları aratılmaya başlandı. Normal başvurular bugün bitiyor ve bugüne yetiştiremeyecek vatandaşlar ALES geç başvuru ücreti ne kadar sorusunu yöneltiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile üniversitelerin yüksek lisans ve doktora bölümlerine girmek isteyen vatandaşlar bu sınava giriyor. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? İşte detaylar!

ALES başvuruları bugün bitiyor! Bugüne başvurularını yetiştiremeyecek vatandaşlar, ALES geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar oldu sorularını yöneltiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bugün itibariyle bitiyor. ÖSYM başvuru kılavuzunu da yayımlamış durumda. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? İşte detaylar!

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başladı. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise normal başvuruların yüzde 50 fazlası oluyor. Böylece 277 TL geç başvuru ücreti olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES BAŞVURU

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ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

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ALES geç başvuru tarihi ne zaman 2022? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM başvuru kılavuzu
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