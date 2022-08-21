ALES puan hesaplama 2022 formülü: ÖSYM ile ALES puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES puan hesaplama gündemdeki yerini aldı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ya da akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar sınav sonrası puanları ile gerekli yerlere başvuruda bulunacak. Sonuçlardan önce fikir sahibi olmak isteyenler ALES puan hesaplama 2022 formülü için harekete geçti. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar…
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.