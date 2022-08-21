Haberler Yaşam Haberleri ALES puan hesaplama 2022 formülü: ÖSYM ile ALES puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Giriş Tarihi: 21.8.2022 01:25

ALES puan hesaplama 2022 formülü: ÖSYM ile ALES puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022/2 21 Ağustos 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşiyor. Sınavdan çıkan adaylar önce ÖSYM tarafından yayımlanacak soruları ve cevapları bekleyecek. Daha sonra ilk adım ALES puan hesaplama olacak. Sonuçların öncesinde puanlarını öğrenmek isteyen adaylar ALES puan hesaplama nasıl yapılır, sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 ALES puan hesaplama formülü…

ALES puan hesaplama 2022 formülü: ÖSYM ile ALES puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES puan hesaplama gündemdeki yerini aldı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ya da akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar sınav sonrası puanları ile gerekli yerlere başvuruda bulunacak. Sonuçlardan önce fikir sahibi olmak isteyenler ALES puan hesaplama 2022 formülü için harekete geçti. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar…

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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