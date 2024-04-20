ALES sınav soruları ve cevapları 2024 PDF indir! ALES/3 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, nasıl görüntülenir?

ALES soruları ve cevapları sorgulanıyor. 21 Nisan Pazar günü düzenlenen ALES soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınavın hemen ardından cevap anahtarının erişime açılmasıyla adaylar, soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre sınav sonuçları 10 Mayıs'ta ilan edilecek. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ALES cevap kitapçığı PDF indirme ekranı...
ALES NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
ALES/1 sınavı lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak.
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının aynı gün içerinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceklerdir
ALES soruları ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz sabah.com.tr'de olacak. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
ALES CEVAP ANAHTARI SORGULAMA
Adaylar sınav sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
ALES soruları ve cevap anahtarı henüz belli olmadı. Belli olduğunda aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
ALES sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan sınav için ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.