ALES sınav soruları ve cevapları 2024 PDF indir! ALES/3 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, nasıl görüntülenir?

ALES soruları ve cevapları sorgulanıyor. 21 Nisan Pazar günü düzenlenen ALES soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınavın hemen ardından cevap anahtarının erişime açılmasıyla adaylar, soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre sınav sonuçları 10 Mayıs'ta ilan edilecek. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ALES cevap kitapçığı PDF indirme ekranı...