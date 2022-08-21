ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin hemen ardından ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen veya akademik kariyer hayali kuran adaylar, ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. ALES sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden duyurulacak. İşte ÖSYM ile 2022 ALES/2 sınav sonuç tarihi…
ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.''
ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
2022 ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ