Haberler Yaşam Haberleri ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 21.8.2022 16:08

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

‘’ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının %10’u ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akabinde gözler ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte 2022 ALES/2 sınav sonuç tarihi…

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin hemen ardından ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen veya akademik kariyer hayali kuran adaylar, ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. ALES sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden duyurulacak. İşte ÖSYM ile 2022 ALES/2 sınav sonuç tarihi…

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.''

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre; 21 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları, 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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