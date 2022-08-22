ALES soruları PDF indir: ÖSYM ile ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlış sayılarını tespit ederek alacakları puanı tahmin etmek isteyenler "ALES soruları ve cevap anahtarı" ile ilgili olarak ÖSYM ile 2022 ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES/2 soruları ve cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar şöyle;