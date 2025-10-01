Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvuru nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?
2025 yılının son ALES sınavı için başvuru dönemi yaklaşıyor. ALES/3 başvuru tarihleri, sınav günü ve kılavuz bilgileri ÖSYM ile takip ediliyor. Adaylar “ALES başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayların gündeminde. İşte merak edilen tüm detaylar…

Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik öneme sahip ALES/3 sınavı 2025 yılında Kasım ayında yapılacak. ÖSYM'nin açıklanan takvimine göre başvuru süreci ekim ayında başlayacak. Adaylar, sınav kılavuzuna henüz ulaşamasa da takvimde öne çıkan tarihler şimdiden dikkat çekiyor. Peki, ALES başvuru tarihleri ne zaman?

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü olarak 21 Ekim 2025 belirlenmiş durumda.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sınav başvuru kılavuzu genellikle ÖSYM'nin resmi sitesinden başvuru sürecinin ilk günü paylaşılıyor. Kılavuzla birlikte;

Başvuru şartları,

Uygulama kuralları,

Engelli adaylar için düzenlemeler,

Ücret bilgisi hakkında bilgi sahibi olunuyor.

