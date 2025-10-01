ALES/3 başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvuru nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik öneme sahip ALES/3 sınavı 2025 yılında Kasım ayında yapılacak. ÖSYM'nin açıklanan takvimine göre başvuru süreci ekim ayında başlayacak. Adaylar, sınav kılavuzuna henüz ulaşamasa da takvimde öne çıkan tarihler şimdiden dikkat çekiyor. Peki, ALES başvuru tarihleri ne zaman?