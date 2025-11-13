ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM ile 2025 ALES ne zaman yapılacak, sınav yerleri nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu yaklaşıyor. Yüksek lisans ve doktora başvuruları için temel şartlardan biri olan ALES puanını almak isteyen adaylar, sınav günü yaklaştıkça hazırlıklarını hızlandırırken, sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesinin erişime açılmasını bekliyor. Peki, 2025/3 ALES ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?