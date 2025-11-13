Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM ile 2025 ALES ne zaman yapılacak, sınav yerleri nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:10

ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM ile 2025 ALES ne zaman yapılacak, sınav yerleri nereden öğrenilir?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın heyecanla beklediği sınava sayılı günler kaldı. Sınav öncesinde adayların en çok merak ettiği ve aradığı bilgi, ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınav yerleri bilgisini içeren bu belge, adayların sınava katılacağı okulu, adresini, salon ve sıra numarasını göstermesi açısından kritik öneme sahip. Peki, ÖSYM ile 2025 ALES/3 ne zaman yapılacak ve sınav yerleri nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu yaklaşıyor. Yüksek lisans ve doktora başvuruları için temel şartlardan biri olan ALES puanını almak isteyen adaylar, sınav günü yaklaştıkça hazırlıklarını hızlandırırken, sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesinin erişime açılmasını bekliyor. Peki, 2025/3 ALES ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla, 2025-ALES/3 Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

ALES NE ZAMAN?

Yılda 3 kez düzenlenen ALES sınavı bu yıl son kez düzenleniyor. Yılın son ALES sınavı 23 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sınav sonuçları 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.

