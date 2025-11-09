Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 TARİHİ 2025: ÖSYM ile yılın son ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 9.11.2025 13:20

2025 yılının son ALES oturumu için geri sayım sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan adaylar, ALES/3 sınavına yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre başvuru süreci sona erdi. Şimdi ise adaylar, “ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

2025 yılının son ALES oturumu yaklaşırken adaylarda heyecan doruğa çıkıyor. Akademik kariyer planlayan birçok kişi, ALES/3 sınavının tarihini ve saatini merakla araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav öncesinde, sınav giriş belgeleri ile sınav merkezleri adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, belgeler ne zaman erişime açılacak? İşte 2025 ALES/3 oturumuna dair tarih, saat ve belge detayları…

ALES/3 NE ZAMAN?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 2 hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak.

