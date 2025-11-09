ALES/3 TARİHİ 2025: ÖSYM ile yılın son ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 yılının son ALES oturumu yaklaşırken adaylarda heyecan doruğa çıkıyor. Akademik kariyer planlayan birçok kişi, ALES/3 sınavının tarihini ve saatini merakla araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav öncesinde, sınav giriş belgeleri ile sınav merkezleri adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, belgeler ne zaman erişime açılacak? İşte 2025 ALES/3 oturumuna dair tarih, saat ve belge detayları…