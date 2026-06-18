Alev alev yanan gecekondu kullanılmaz hale geldi

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848. Sokak'taki bir gecekonduda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında evinin yandığını gören ev sahibi sinir krizi geçirdi. Gözyaşı döken kadını yakınları ile bir itfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı gecekondu kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.