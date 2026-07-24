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Giriş Tarihi: 24.07.2026

‘Alev savaşçıları’ göreve hazır

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Alev savaşçıları’ göreve hazır
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Havaların ısınması ile birlikte birçok bölgede orman yangınları başladı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de alevlerin daha çok bölgeye zarar vermemesi izin canla başla mücadele ediyor. Konya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de kendilerini yangınlara karşı hazırlıyor. 24 saat boyunca ormanlarımızı emanet ettiğimiz orman koruyucuları, sabahın erken saatlerinde kalkıp, sporlarını yaparak kendilerini olası görevlere karşı hazırlıyorlar. Ekipler, yangın sezonunun en kritik günlerinde zindeliklerini korumak için disiplinli bir hazırlık süreci yürütüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Alev savaşçıları’ göreve hazır
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