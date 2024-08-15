Gelibolu Yarımadası’nda alevlerle savaş

anakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için savaş verdi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Büyükanafarta Köyü yakınındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine giderken geçirdikleri trafik kazasında yaralanan 2 orman işçisi hastaneye kaldırıldı.Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de tedaviye alındı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın açıklamasında da "Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi. Bu arada alevler, söndürme çalışmasına katılan bir ekibin arazözüne sıçradı. Araç kullanılamaz hale geldi.Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü. Hızla yayılan alevler, Arıburnu yolunun doğusunda, Walker's Sırtı'nın alt tarafında 1919 yılından sonra tekil mezarlarının taşınması ve çevredekilerin birleştirilmesiyle oluşturulan Canterbury Mezarlığı'na kadar ulaştı. Yangın, Çanakkale Savaşları'nda harekât bölgesi olan alandaki mezarlık ve çevresindeki ağaçlardan bazılarında zarara yol açtı.TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki söndürme çalışmalarını helikopterle takip ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Yumaklı dün yurt genelinde 19'u orman, 23'ü kırsal alan olmak üzere 42 yangın çıktığını kaydetti. Eceabat ile Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerindeki yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelle müdahale edildiğini belirten Yumaklı, bugün ve haftasonu için uyarıda bulundu: "Şu ana kadar yaşadıklarımızdan çok daha düşük nem, yüksek sıcaklık ve rüzgar olması söz konusu. Vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek eylemlerden kaçınmasını rica ediyoruz."