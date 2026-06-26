Alevler bir aileyi yuttu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında engelli 3 kardeş öldü, yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde bulunan kas hastası kardeşler 44 yaşındaki Esra Saltalı, 26 yaşındaki Abdulgani Saltalı ve 32 yaşındaki Muhammed Saltalı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 3 kardeşin yangının çıktığı sırada yer yatağında oldukları öğrenildi.

ANNE VE OĞLU KURTARILDI

Yangın sırasında evde bulunan anne Nevruz Saltalı ile diğer engelli oğlu Mustafa Saltalı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aynı katta yaşayan iki kişinin de dumandan etkilendiği ve tedavi altına alındığı bildirildi. Dairede büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Site görevlisi Mikail Bozlakoğlu, yangın sırasında evde 5 kişi bulunduğunu belirterek, "Evimdeydim beni aradılar, yangın olduğunu haber verdiler. Geldik, anneyle en küçük engelli oğlu var, onları merdivene aldık, gerisine müdahale edemedik. Ondan sonra da itfaiyeci arkadaşlar müdahale etti zaten. Ölenlerin 3'ü de engelliydi. Evde 4 çocuk 1 anne vardı. 4'ü engelliydi, 1'ini kurtardık" dedi.

'ALEVLER ÇOK YÜKSEKTİ'

Yangın sırasında yan binanın dış cephesinde çalışan Melih Çevik ise "Ani oldu, hiçbir şey anlayamadık. Binada çalışıyordum ben, birden siyah dumanları fark edince iskeleden inip yardıma koştuk. İlk etapta duman çok yoğundu, giremedik. Sonrasında bana bir battaniye ıslattılar, ben bir battaniye ile girdim. 3 kardeş alevlerin arasındaydı. Onları alamadık' dedi.