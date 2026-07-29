Alevler ormana sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde zirai alanda çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

HAVA VE KARA EKİPLERİ SAHADA

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri, orman işçisi ile hava araçları sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılması beklenirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesinden uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.