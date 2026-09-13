Alevler saman balyalarını sardı: Tonlarca saman kül oldu

Yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tonlarca saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki saman balyalarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan yangına müdahale eden ekipler, yoğun çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki alanlara sıçramadan tamamen söndürülürken, tonlarca saman balyası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör