Alevlerden kaçış

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen ilerleyen alevler nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi. Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı. Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı. Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı. Yangın bölgesine yakın olması nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda da uçak seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.