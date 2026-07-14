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Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:57

Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya’nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan aralıksız müdahalesi sürüyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin batı tarafında çıkan yangının kontrol altına alınması amacıyla ekipler alarma geçti. Alevlere 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuluyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TURİZM NOKTASI

Yetkililer yangının çıktığı bölgenin noktada hiçbir yerleşim yerinin olmadığının sadece Üçağız Mahallesine (Kekova) giden karayolu olmasına dikkat çekti. Nem oranını yüzde 90'lardan yüzde 20'lere düştüğünü de belirten uzmanlar, Üçağız Bölgesi'nin Türkiye'nin en önemli turizm noktası olduğuna vurgu yaparak arazinin sarp ve kayalık olmasına rağmen alevlerin kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor
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