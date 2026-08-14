Alevlere karşı amansız mücadele

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangın yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yerleşim birimlerine kısa bir mesafe kala engellendi. Yangının yönünü Zeytinli Mahallesi istikametine çevirdiği belirtildi. Yangın, Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde çıktı. Bölgede poyrazın hızının 70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi.

9 UÇAK 6 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda ekip gönderildi. Alevlere havadan 9 uçak, 6 helikopter ile müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi. Yoğun müdahaleler sonrası yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan önü kesildi. Yangının yönünün Zeytinli Mahallesi istikametine doğru çevrildiği öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.