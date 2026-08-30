Alevlere karşı kesintisiz mücadele

MUĞLA'nın Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında de tarım alanında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş ilçesi Palamut Mahallesine sıçradı. Yangına, Muğla ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 160 personelin yanı sıra belediyelere ait itfaiye ekipleri ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale başladı. Alevlerin söndürülmesi için belediyeler ve köylülerde destek veriyor. Palamut mahallesinde bazı seralar alevlerden zarar gördü.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan tedbir amaçlı Saklıkent Kanyonu ziyaretçi trafiğine kapatıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi. Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekipleri müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör