Alevlere müdahale ederken hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinin bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde Antep fıstığı ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde kuruyan otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araziden yükselen dumanı fark eden tarla sahibi Y. O., Antep fıstığı ağaçlarının zarar görmesini önlemek amacıyla alevlere müdahale ederek yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak aşırı sıcak hava ve yoğun dumandan etkilenen Y. O., olay yerinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Y.Ö.'nün yerde yattığını görenler müdahale ettiğinde adamın yaşamını yitirdiğini gördü. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.