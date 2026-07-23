Alevlerle büyük mücadele

Türkiye'de son dönemde yükselen hava sıcaklıkları sonrasında korkulan orman yangınları yaşanıyor. Akdeniz ve Ege'den peş peşe yangın haberleri gelirken sahadaki mücadele hızla sürdürülüyor. Bazı kentlerde evler tahliye edilirken, bazılarında ise yangın dumanları kent merkezine karar yayıldı. Antalya'da 4 saatlik yoğun çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

GÖCEK'TE EKİPLER GÖREVDE

Fethiye'nin Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın için bölgeye ilk etapta; 5 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personel sevk edildi. Muğla'daki müdahale devam ederken Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

ANTALYA'DA KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör