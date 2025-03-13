Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Tilki’ye ifşa şantajı: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti!
Giriş Tarihi: 13.3.2025 11:46 Son Güncelleme: 13.3.2025 11:51

Aleyna Tilki’ye ifşa şantajı: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında Tilki ailesinin asistanı ifade verdi. “Kişisel bilgileriniz elimde ve yayılacak dedi, Instagram’dan attığı mesajda Tilki’nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı” dedi. Mahkeme dosyayı mütalaasını sunması için savcıya gönderdi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Aleyna Tilki’ye ifşa şantajı: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti!

Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y.,'nin "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Tilki ailesinin asistanı ifade verdi.

KİŞİSEL BİLGİ ŞANTAJI

İddiaya göre Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı. Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı.

"AMACIM YARDIMCI OLMAKTI"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

"FOTOĞRAFI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ VARDI"

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu belirterek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.

Attığı mesajlardakişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. 'Bana ulaşın' deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuştu. Mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi. Davada karar çıkması bekleniyor...

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Aleyna Tilki’ye ifşa şantajı: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti!
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