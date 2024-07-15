Ali amcadan eğitime büyük destek

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Ali Ermiş (72), zor şartlar altında büyüdü. Ailesinin imkânsızları nedeniyle okula gitmek istedi ancak çalışmak zorunda olduğu için bu isteğini gerçekleştiremedi. Çobanlık yaparak büyüyen ancak daha sonra işlerini büyüten Ermiş'in okuma isteği içinde hep ukde olarak kaldı. Ermiş, bu hayalini ise yıllar sonra farklı bir şekilde gerçekleştirmek için Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak bir okul yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun makamında protokol imzalandı. Ali Ermiş, kendi adının verileceği 8 derslikli okul yapımı için protokole imza attı.Ermiş, "Çoban olarak çok çalıştım; hiç okula gidemedim. İçimde ukde kaldı. Elimizden geldiği kadar cami ve okullara yardım ediyoruz" diye konuştu.